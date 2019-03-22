Инцидент с гранатой не повлиял на работу российского посольства в Афинах, дипломаты вместе с греческими властями предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности.

Инцидент с гранатой не повлиял на работу российского посольства в Афинах, дипломаты вместе с греческими властями предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности.Граната, которую неизвестный бросил в полицейскую будку рядом с посольством РФ, взорвалась, рассказал "Интерфакс" пресс-атташе российской дипмисии Василий Гаврилов.Ранее в эфире "России 24" он сообщил, что инцидент расследует антитеррористическая служба греческой полиции.В свою очередь, в греческом МИД заявили, что происшествие не повлияет на отношения двух стран. Греческие дипломаты решительно осудили нападение на российских коллег.Гранату бросили двое мужчин, которые проезжали мимо посольства РФ ночью на мотоцикле.