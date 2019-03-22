Инцидент с гранатой не повлиял на работу российского посольства в Афинах, дипломаты вместе с греческими властями предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности.
Инцидент с гранатой не повлиял на работу российского посольства в Афинах, дипломаты вместе с греческими властями предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности.
Граната, которую неизвестный бросил в полицейскую будку рядом с посольством РФ, взорвалась, рассказал "Интерфакс" пресс-атташе российской дипмисии Василий Гаврилов.
Ранее в эфире "России 24" он сообщил, что инцидент расследует антитеррористическая служба греческой полиции.
В свою очередь, в греческом МИД заявили, что происшествие не повлияет на отношения двух стран. Греческие дипломаты решительно осудили нападение на российских коллег.
Гранату бросили двое мужчин, которые проезжали мимо посольства РФ ночью на мотоцикле.