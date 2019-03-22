Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил. Ему поставили в вину отклонения в паспорте крови. Срок дисквалификации будет вестись со 2 мая 2017 года.

Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил. Ему поставили в вину отклонения в паспорте крови. Срок дисквалификации будет вестись со 2 мая 2017 года.Официально Иванов обвиняется Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в нарушении Общероссийских антидопинговых правил по статье 2.2 "Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода", сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.Помимо бана будут также аннулированы и результаты спортсмена в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. Иванов будет лишен золота чемпионата мира и серебра чемпионата Европы, которые он завоевал в данный промежуток времени.