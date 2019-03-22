Алина Загитова – чемпионка мира 2019 года. Российская фигуристка была недосягаема для соперниц. У Евгении Медведевой – бронза.

Алина Загитова – чемпионка мира 2019 года. Российскаяфигуристка была недосягаема для соперниц. У Евгении Медведевой – бронза.на отлично откатала произвольную программу начемпионате мира в японской Сайтаме. Судьи оценили выступление российскойфигуристки в 155,24 балла. По сумме двух программ Загитова набрала 237,5 баллаи с большим отрывом опередила соперниц.Второе место заняла Элизабет Турсунбаева из Казахстана – унее в сумме 223,76 балла. Как и , Турсунбаева – ученица ЭтериТутберидзе. На третью ступень пьедестала почета поднялась еще однапредставительница российской команды – Евгения Медведева. Бывшая подопечнаятого же наставника, которую ныне тренирует канадец Брайан Орсер, набрала всумме 223,8 балла.Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева в целомсправилась с произвольной программой. Однако допустила помарку в приземлении сдвойного акселя. Тем не менее, по сумме двух программ 19-летняя россиянкаопередила на 4 десятых балла японскую фигуристку Рику Кихиру, передает .Для 16-летней золото чемпионата мира вЯпонии – первое в карьере. Передцеремонией награждения фигуристка поблагодарила тренера, родных и друзей заподдержку и помощь в трудных ситуациях. Благодарна Алина Загитова и "сумасшедшей",по словам спортсменки, японской публике.