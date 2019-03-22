Алина Загитова – чемпионка мира 2019 года. Российская
фигуристка была недосягаема для соперниц. У Евгении Медведевой – бронза.
Алина Загитова – чемпионка мира 2019 года. Российская
фигуристка была недосягаема для соперниц. У Евгении Медведевой – бронза.
на отлично откатала произвольную программу на
чемпионате мира в японской Сайтаме. Судьи оценили выступление российской
фигуристки в 155,24 балла. По сумме двух программ Загитова набрала 237,5 балла
и с большим отрывом опередила соперниц.
Второе место заняла Элизабет Турсунбаева из Казахстана – у
нее в сумме 223,76 балла. Как и , Турсунбаева – ученица Этери
Тутберидзе. На третью ступень пьедестала почета поднялась еще одна
представительница российской команды – Евгения Медведева. Бывшая подопечная
того же наставника, которую ныне тренирует канадец Брайан Орсер, набрала в
сумме 223,8 балла.
Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева в целом
справилась с произвольной программой. Однако допустила помарку в приземлении с
двойного акселя. Тем не менее, по сумме двух программ 19-летняя россиянка
опередила на 4 десятых балла японскую фигуристку Рику Кихиру, передает .
Для 16-летней золото чемпионата мира в
Японии – первое в карьере. Перед
церемонией награждения фигуристка поблагодарила тренера, родных и друзей за
поддержку и помощь в трудных ситуациях. Благодарна Алина Загитова и "сумасшедшей",
по словам спортсменки, японской публике.