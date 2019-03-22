Телеведущая высказалась на своей страничке в Instagram по поводу воспитания детей. Регина Тодоренко позавидовала в этом отношении француженкам.

Телеведущая высказалась насвоей страничке в Instagram по поводу воспитания детей. Регина Тодоренко позавидовалав этом отношении француженкам.Жена певца Влада Топалов поделилась с пользователямисоцсети впечатлениями от прочтения книги "Французские дети не плюются едой". Вней говорится о том, что француженки считают свою свободу ключевойсоставляющей жизни и не носятся с детьми как наседки.Ставшаянедавно мамой Регина Тодоренко впечатлилась тем, что француженки уходят в декретмаксимум на три месяца. Ведущая призналась, что ее привлекает"стиль жизни парижских дам". "Просто у меня возник в голове вопрос: КАААК???" (орфографияи пунктуация автора сохранены – прим. ред.) – написала девушка.Регина Тодоренко не понимает,как парижанки совмещают работу с материнством без ущерба детям. Однако сама звездаочень быстро вернулась к делам после родов.На такиемысли подтолкнул отдых с малышом в Абу-Даби. Она пожаловаласьна то, что не увидела город, а смогла посетить всего три аттракциона в одном изпарков развлечений.Отметим, чтоэто не первый раз, когда сетует по поводу некоторых неудобств,связанных с материнством. Так, ранее ведущая жаловалась, что не можетпривыкнуть к тому, что везде ходит с коляской и разными вещами, посколькураньше путешествовала налегке.