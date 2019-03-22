Телеведущая высказалась на
своей страничке в Instagram по поводу воспитания детей. Регина Тодоренко позавидовала
в этом отношении француженкам.
Телеведущая высказалась на
своей страничке в Instagram по поводу воспитания детей. Регина Тодоренко позавидовала
в этом отношении француженкам.
Жена певца Влада Топалов поделилась с пользователями
соцсети впечатлениями от прочтения книги "Французские дети не плюются едой". В
ней говорится о том, что француженки считают свою свободу ключевой
составляющей жизни и не носятся с детьми как наседки.
Ставшая
недавно мамой Регина Тодоренко впечатлилась тем, что француженки уходят в декрет
максимум на три месяца. Ведущая призналась, что ее привлекает
"стиль жизни парижских дам". "Просто у меня возник в голове вопрос: КАААК???" (орфография
и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) – написала девушка.
Регина Тодоренко не понимает,
как парижанки совмещают работу с материнством без ущерба детям. Однако сама звезда
очень быстро вернулась к делам после родов.
На такие
мысли подтолкнул отдых с малышом в Абу-Даби. Она пожаловалась
на то, что не увидела город, а смогла посетить всего три аттракциона в одном из
парков развлечений.
Отметим, что
это не первый раз, когда сетует по поводу некоторых неудобств,
связанных с материнством. Так, ранее ведущая жаловалась, что не может
привыкнуть к тому, что везде ходит с коляской и разными вещами, поскольку
раньше путешествовала налегке.