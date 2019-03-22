Европейский Союз ожидает немедленного освобождения украинского гражданина Павла Гриба и требует предоставить ему доступ к специальному медицинскому лечению.

Европейский Союз ожидает немедленного освобождения украинского гражданина Павла Гриба и требует предоставить ему доступ к специальному медицинскому лечению.Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировали в Европейской внешнеполитической службе, подчеркнув, что в августе 2017 года российские спецслужбы похитили в Белоруссии 19-летнего гражданина Украины, страдающего инвалидностью и серьезным заболеванием. Подчеркивается, что состояние здоровья Гриба продолжает вызывать опасение.22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор украинцу Павлу Грибу, направив его на шесть лет в колонию общего режима. По версии следствия молодой человек подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере.Его адвокат Марина Дубровина сообщила журналистам, что приговор будет обжалован, поскольку, по ее словам, "суд опирался на доказательства, полученные с нарушением закона".Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в СИЗО Краснодара.