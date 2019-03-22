Ораторскими талантами актер Владимир Зеленский, судя по всему, не блещет. Комик, ранее заявивший об отказе от участия в выборах, поразил украинцев косноязычием. Опубликованное видео взорвало Сеть.

Ораторскими талантами актер Владимир Зеленский, судя по всему, не блещет. Комик, ранее заявивший об отказе от участия в выборах, поразил украинцев косноязычием. Опубликованное видео взорвало Сеть.Граждане Незалежной стыдятся лидера президентской гонкиВладимира Зеленского. Избиратели прокомментировали появившуюся в Сетивидеозапись, где актер рассуждает о малом бизнесе. Неподготовленная речьюмориста выглядит путаной и дискредитирует его как кандидата.Пользователи интернета перфоманс Зеленского не оценили, пишет .Одниназвали заявления юмориста "позорищем", другие отметили излишнююжестикуляцию актера, третьи сравнили речь комика с мычанием. "Это кандидатв президенты?" – недоумевают люди.Тем не менее, остается самым популярным кандидатомв президенты – за него готовы проголосовать около 28% украинцев. Наиболеепопулярен юморист в юго-восточных областях, где много русскоязычных.Заявление шоумена в защиту русского языка пришлось по душемногим избирателям. Русский язык "давить не надо", уверен Зеленский,власти должны гарантировать людям свободное использование любых языков. В то жевремя актер напомнил, что государственным языком является украинский, пишетА на днях Зеленский признался, что хотел отказаться отучастия в выборах и уступить музыканту Святославу Вакарчуку. О политическихамбициях лидера группы "Океан Эльзи" говорили еще в 2017 году, когдаон был на пике популярности.Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта.Лидирует в предвыборной гонке , второе и третье местазанимают Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.