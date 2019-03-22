Ораторскими талантами актер Владимир Зеленский, судя по всему, не блещет. Комик, ранее заявивший об отказе от участия в выборах, поразил украинцев косноязычием. Опубликованное видео взорвало Сеть.
Ораторскими талантами актер Владимир Зеленский, судя по всему, не блещет. Комик, ранее заявивший об отказе от участия в выборах, поразил украинцев косноязычием. Опубликованное видео взорвало Сеть.
Граждане Незалежной стыдятся лидера президентской гонки
Владимира Зеленского. Избиратели прокомментировали появившуюся в Сети
видеозапись, где актер рассуждает о малом бизнесе. Неподготовленная речь
юмориста выглядит путаной и дискредитирует его как кандидата.
Пользователи интернета перфоманс Зеленского не оценили, пишет .
Одни
назвали заявления юмориста "позорищем", другие отметили излишнюю
жестикуляцию актера, третьи сравнили речь комика с мычанием. "Это кандидат
в президенты?" – недоумевают люди.
Тем не менее, остается самым популярным кандидатом
в президенты – за него готовы проголосовать около 28% украинцев. Наиболее
популярен юморист в юго-восточных областях, где много русскоязычных.
Заявление шоумена в защиту русского языка пришлось по душе
многим избирателям. Русский язык "давить не надо", уверен Зеленский,
власти должны гарантировать людям свободное использование любых языков. В то же
время актер напомнил, что государственным языком является украинский, пишет
.
А на днях Зеленский признался, что хотел отказаться от
участия в выборах и уступить музыканту Святославу Вакарчуку. О политических
амбициях лидера группы "Океан Эльзи" говорили еще в 2017 году, когда
он был на пике популярности.
Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта.
Лидирует в предвыборной гонке , второе и третье места
занимают Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.