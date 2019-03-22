Новый майдан на Украине неизбежен, если олигархи продолжат
оказывать влияние на политические процессы. Об этом предупредил граждан своей
страны актер и кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Новый майдан на Украине неизбежен, если олигархи продолжат
оказывать влияние на политические процессы. Об этом предупредил граждан своей
страны актер и кандидат в президенты Владимир Зеленский.
На встрече с иностранными журналистами Зеленский заявил, что
олигархи в стране не должны влиять на политику, в противном случае это станет
условием для нового майдана. Актер не открыл Америку, сообщив репортерам, что сейчас
бизнес сосредоточил в своих руках большую часть предприятий Украины.
При этом Зеленский занимает достаточно странную позицию: он
полагает, что войну олигархам объявлять нельзя, поскольку противостояние может
сказаться на благосостоянии людей. "С ними нужно говорить – это жесткое
правило. Они не могут влиять, они не могут покупать партии, это криминал",
– сказал актер, чью предвыборную кампанию финансирует сбежавший в Израиль
олигарх Игорь Коломойский.
Как писали , накануне стало известно, что не только он
вложился в раскрутку комика. Оказывается, избирательную кампанию
также финансируют бывший член "Партии регионов", миллионер родом из
донецкой Макеевки Виталий Хомутынник, харьковский бизнесмен Павел Фукс (работавший
ранее в России) и миллиардер Дмитрий Фирташ, владелец активов на Украине и в
десятке стран Европы. Изначально проект по выдвижению Зеленского в президенты запустил
Коломойский, затем он привлек к его финансированию своих коллег по бизнесу.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в избирательный
бюллетень внесены 39 фамилий. Наибольшей популярностью у избирателей пользуется
актер Владимир , на втором месте – действующий президент Петр
Порошенко, замыкает тройку лидеров глава партии "Батькивщина",
экс-премьер Юлия Тимошенко.