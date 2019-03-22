Новый майдан на Украине неизбежен, если олигархи продолжат оказывать влияние на политические процессы. Об этом предупредил граждан своей страны актер и кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Новый майдан на Украине неизбежен, если олигархи продолжатоказывать влияние на политические процессы. Об этом предупредил граждан своейстраны актер и кандидат в президенты Владимир Зеленский.На встрече с иностранными журналистами Зеленский заявил, чтоолигархи в стране не должны влиять на политику, в противном случае это станетусловием для нового майдана. Актер не открыл Америку, сообщив репортерам, что сейчасбизнес сосредоточил в своих руках большую часть предприятий Украины.При этом Зеленский занимает достаточно странную позицию: онполагает, что войну олигархам объявлять нельзя, поскольку противостояние можетсказаться на благосостоянии людей. "С ними нужно говорить – это жесткоеправило. Они не могут влиять, они не могут покупать партии, это криминал",– сказал актер, чью предвыборную кампанию финансирует сбежавший в Израильолигарх Игорь Коломойский.Как писали , накануне стало известно, что не только онвложился в раскрутку комика. Оказывается, избирательную кампаниютакже финансируют бывший член "Партии регионов", миллионер родом издонецкой Макеевки Виталий Хомутынник, харьковский бизнесмен Павел Фукс (работавшийранее в России) и миллиардер Дмитрий Фирташ, владелец активов на Украине и вдесятке стран Европы. Изначально проект по выдвижению Зеленского в президенты запустилКоломойский, затем он привлек к его финансированию своих коллег по бизнесу.Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в избирательныйбюллетень внесены 39 фамилий. Наибольшей популярностью у избирателей пользуетсяактер Владимир , на втором месте – действующий президент ПетрПорошенко, замыкает тройку лидеров глава партии "Батькивщина",экс-премьер Юлия Тимошенко.