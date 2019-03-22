Нарушителя остановили сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения

Нарушителя остановили сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движенияМировой судья Суздальского района вынес приговор местного жителю. Его признали виновным в покушении на мелкое взяточничество.Судом установлено, что в апреле прошлого года мужчина, находясь за рулём своего автомобиля, в посёлке Боголюбово выехал на «встречку». Нарушителя остановили сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения.В патрульном автомобиле он попытался передать инспектору ГИБДД взятку в размере 5 тысяч рублей. Однако довести свой преступленный умысел до конца он не смог, поскольку инспектор пресёк его незаконные действия и сообщил о данном факте в дежурную часть полиции.В суде мужчина не признал свою вину, утверждая о провокации взятки со стороны сотрудников ГИБДД.Однако суд встал на сторону госавтоинспекторов. Алтухову назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.