Нарушителя остановили сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения
Нарушителя остановили сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения
Мировой судья Суздальского района вынес приговор местного жителю. Его признали виновным в покушении на мелкое взяточничество.
Судом установлено, что в апреле прошлого года мужчина, находясь за рулём своего автомобиля, в посёлке Боголюбово выехал на «встречку». Нарушителя остановили сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения.
В патрульном автомобиле он попытался передать инспектору ГИБДД взятку в размере 5 тысяч рублей. Однако довести свой преступленный умысел до конца он не смог, поскольку инспектор пресёк его незаконные действия и сообщил о данном факте в дежурную часть полиции.
В суде мужчина не признал свою вину, утверждая о провокации взятки со стороны сотрудников ГИБДД.
Однако суд встал на сторону госавтоинспекторов. Алтухову назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.