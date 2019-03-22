Актриса Эмилия Кларк, известная по своей роли Дейенерис Таргариен в киносаге, чуть не погибла между съемками. Сериал Игра престолов едва не стал для нее роковым.

Актриса Эмилия Кларк, известная по своей роли ДейенерисТаргариен в киносаге, чуть не погибла между съемками. Сериал "Играпрестолов" едва не стал для нее роковым.ЧП с артисткой случилось в 2011 году,когда ей было 24 года. Эмилия Кларкготовилась к съемкам второго сезона "Игры престолов", проводя много времени вспортзале, чтобы поддерживать форму.Знаменитость довеласебя до того, что у нее начались резкие головные боли. Актриса попала вбольницу. Врачи вынесли вердикт: субарахноидальноекровоизлияние в мозг. Это тяжелая форма инсульта, которая уносит жизни большетрети больных, передает телеканалВ результате актриса сериала "Игра престолов" перенесла две операции на мозге. Девушке удалосьпобороть болезнь и вернуться к работе. Однаколечение не гарантирует отсутствие риска рецидива.Напомним, ранее поклонники определили лучшегоперсонажа киноэпопеи. Ею стала злодейка Серсея Ланнистер, которую сыгралаЛена Хиди. Второе место занял карлик Тирион. Третья строчка досталась его братуДжейме Ланнистеру.Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появился трейлерпоследнего сезона Премьера первого эпизодазаключительной части эпопеи состоится 14 апреля.