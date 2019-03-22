Актриса Эмилия Кларк, известная по своей роли Дейенерис
Таргариен в киносаге, чуть не погибла между съемками. Сериал Игра
престолов едва не стал для нее роковым.
Актриса Эмилия Кларк, известная по своей роли Дейенерис
Таргариен в киносаге, чуть не погибла между съемками. Сериал "Игра
престолов" едва не стал для нее роковым.
ЧП с артисткой случилось в 2011 году,
когда ей было 24 года. Эмилия Кларк
готовилась к съемкам второго сезона "Игры престолов", проводя много времени в
спортзале, чтобы поддерживать форму.
Знаменитость довела
себя до того, что у нее начались резкие головные боли. Актриса попала в
больницу. Врачи вынесли вердикт: субарахноидальное
кровоизлияние в мозг. Это тяжелая форма инсульта, которая уносит жизни больше
трети больных, передает телеканал
В результате актриса сериала "Игра престолов" перенесла две операции на мозге. Девушке удалось
побороть болезнь и вернуться к работе. Однако
лечение не гарантирует отсутствие риска рецидива.
Напомним, ранее поклонники определили лучшего
персонажа киноэпопеи. Ею стала злодейка Серсея Ланнистер, которую сыграла
Лена Хиди. Второе место занял карлик Тирион. Третья строчка досталась его брату
Джейме Ланнистеру.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появился трейлер
последнего сезона Премьера первого эпизода
заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.