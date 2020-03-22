В связи с объявлением на территории Владимирской области мер повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, ООО «Биотехнологии» временно, с 23 марта 2020 года по 10 апреля включительно, прекращает личный прием граждан, а также представителей юридических лиц.
Свои обращения в наш адрес Вы можете направлять:
по электронной почте:
для физических лиц – [email protected]
;
для юридических лиц – [email protected]
;
по телефонам:
для физических лиц +7-991-319-10-06;
для юридических лиц +7-991-319-10-05;
Получить информацию по вопросам предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, их оплаты, заключения договоров возможно по телефону +7-991-319-10-04