Коронавирус COVID-2019 оборвал жизни тысяч людей по всему миру. К счастью, большинству заразившихся все же удается выжить, но во многих случаях борьба с инфекцией дается организму нелегко.

Коронавирус COVID-2019 оборвал жизни тысяч людей по всему миру. К счастью, большинству заразившихся все же удается выжить, но во многих случаях борьба с инфекцией дается организму нелегко.Ввиду своей работы врачи нередко становятся мишенью нового вируса. Не стала исключением и 60-летняя Клэр Герада из Великобритании.Женщина рассказала, что подхватила инфекцию во время поездки в США. Но первые симптомы она почувствовала лишь вернувшись домой. У нее начались сухой кашель и жуткие боли в горле."Будто мне воткнули нож в глотку", – коротко описала свои ощущения Герада.Затем у женщины повысилась температура и ее бросило в дрожь. Именно тогда она поняла, что подхватила COVID-2019, поскольку прежде никогда не болела так сильно, а сезонный грипп давно прошел. Клэр сдала анализы и решила изолировать себя от общества. Вскоре ей стало еще хуже: у врача возникли слабость и сонливость, а также пропал аппетит.Результаты анализов подтвердили ее догадку: у женщины действительно был коронавирус. К счастью, когда Герада узнала об этом, ее самочувствие улучшилось. Несмотря на тяжелое испытания, Клэр уверена, что большинство людей смогут побороть болезнь.Напомним, что согласно последним данным, число зараженных вирусом по всему миру превысило 310 тысяч человек. Свыше 13 тысяч людей скончались.18 Мар 2020 в 5:16 PDT