Водитель микроавтобуса по неустановленной пока причине не справился с управлением и врезался в бетонную опору освещения. В результате столкновения со столбом пострадали десять человек, в том числе – два ребенка.

Десять человек, в том числе – две девочки 13 и 10 лет, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения маршрутки со столбом в Омске.Как сообщают местные СМИ, авария произошла днем в субботу, 21 марта, на улице Богдана Хмельницкого.Помимо водителя автомобиля "ГАЗель NEXT", не справившегося с управлением, в результате столкновения с бетонной опорой освещения пострадали девять его пассажиров.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.Примечательно, что накануне, 20 марта, на улице Богдана Хмельницкого в Омске произошла аналогичная авария – микроавтобус, следовавший по тому же маршруту, протаранил столб. Тогда травмы получили четыре человека.