22.03.2020

2020-03-22 08:05:02

Экзотический танец может стать олимпийским видом спорта

Тренировки по утрам заставляют любить жизнь. Разве будет кто-то спорить с этим утверждением? И уже в эту субботу добавьте больше движения в свой график активности- смените лифт на лестницы, а машину -на пешие прогулки . Ну а если вам наскучил тренажерный зал , добавьте немного танцев и акробатики.

Это самый настоящий спорт с элементами хореографии и гимнастики. На пилоне лучшие представительницы пол-денса Владимира учат других своему искусству. Занятие на шесте доступно абсолютно всем, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Для владимирской бизнес-леди Александры Гуряновой занятия пол-денсом не просто тренировки, но и возможность открыть для себя что-то новое.



Александра Гурьянова, бизнес-леди

-Можно научится каким-то интересным элементам, в первую очередь это конечно и здоровье потому что это очень большая спортивная нагрузка, я считаю что как дополнение к спортзалу это большой плюс.

Традиционно считается, что пол-денс зародился в Древней Индии, еще до н.э. Йоги использовали деревянные шесты высотой несколько метров для развития физической силы и выносливости. По-настоящему полденс стал развиваться на аренах цирка во времена готики, многие элементы цирковых выступлениях того времени присутствуют и в современном танце на пилоне, то есть с шестом. Танцовщицы просят не путать их со стриптизершами и еще раз подчеркивают : это спорт.



Мария Вавилова, администратор танцевальной студии

-Очень интересно наблюдать как девочки меняются как они приходят скромными неуверенными в себе и спустя буквально месяц тренировок они становятся раскрепощенными, начинают ценить себя, начинают любить себя, уважать

На всех крупных турнирах по этому виду спорта костюмы строго регламентированы. Неизменно одно - обнажаться полностью категорически запрещается. Отдельное направление в полдэнсе, так называемый pole exotic .Здесь на первом месте эмоциональность , а потом уже техника и элементы. Правильно подобранная музыка- неотъемлемая часть любого выступления. Будь-то танец на полотнах или кольцах



Анастасия Шиголева, тренер экзотического танца

-Я не могу у меня не получится, почему нет, главное в себя поверить и раскрепоститься и все они смогут и я им обычно говорю если я это смогла почему ты сможешь, чем ты отличаешься от меня, ничем абсолютно.

По мнению многих тренеров по пол денсу, более 80% новичков после первого занятия на пилоне навсегда влюбляются в этот вид спорта, занятие которым не только поддерживает физическую форму, но и развивает грацию, чувство ритма, а также избавляет от многих комплексов. Приходят и мужчины.



Полина Куликова, тренер по растяжке

-Были проблемы со спиной, сначала запретили в принципе спортом заниматься на как-то я попала на занятия по пол денсу, на пробное занятие, купила абонемент и так и осталась, а проблемы со спиной ушли

За последние несколько лет в России пол-денс получил серьезное развитие. Даже проходят соревнования. А кого-то привлекает экстрим.



Екатерина Скрипник, тренер воздушных направлений

-Преодолеть себя, если бы я занималась чисто для фигуры я не пошла бы в воздушку, есть более эффективные способы и более безопасныечтобы добиться хорошей фигуры.

Добиться успеха и признания мечтает каждая танцовщица. И такая возможность появилась. Международная федерация пилонного спорта подала заявку на включение дисциплины в программу летних олимпийских игр в Токио.

Александр Сыпченко, Александр Чернышев, Вести Владимир