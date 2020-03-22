Роспотребнадзор начал испытания вакцины против COVID-19. Специалистам из научного центра Вектор удалось в кратчайшие сроки создать более десятка прототипов. Сейчас тесты проводятся на лабораторных животных, включая низших приматов. Между тем, американцы уже дают свою вакцину добровольцам, но, возможно, они с этим поторопились.

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против COVID-19. Специалистам из научного центра "Вектор" удалось в кратчайшие сроки создать более десятка прототипов. Сейчас тесты проводятся на лабораторных животных, включая низших приматов. Между тем, американцы уже дают свою вакцину добровольцам, но, возможно, они с этим поторопились.Вакцины нельзя создавать в спешке, это уже приводило к трагическим последствиям. Были случаи в тех же Соединенных Штатах. Доклинические испытания — очень важный этап. Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, он является обязательным.Известно, что для разработки вакцин применялись шесть различных технологических платформ. Это повышает шансы получить эффективный препарат. Ведь коронавирусы очень "неопрятны", при копировании часто совершают ошибки. Гуляя только по Европе, SARS-CoV-2 успел мутировать несколько раз. Прививка же должна надежно защищать человека, независимо от изменений в штамме.Рекомбинантные вакцины, вакцины на основе вирусных векторов, ДНК, РНК-генома — российские ученые используют все возможные подходы. Причем исследования начались не с нуля. На основе применяемых сейчас методов уже создавались вакцины от других опасных заболеваний."Например технологическая платформа на базе пептидной вакцины, мы на основе нее разрабатываем сейчас вакцину против нового коронавируса, прототип. Также, ранее применяя данную технологию, мы успешно разработали безопасную и эффективную вакцину против вируса Эбола. Кроме того, платформу на базе рекомбинантного вируса везикулярного стоматита мы использовали для разработки вакцин от особо опасного вируса Марбург. И она показала стопроцентную эффективность против Марбурга при исследовании на низших приматах", — рассказала заместитель генерального директора ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора по науке Елена Гаврилова.Специалистам "Вектора" помогают передовые наработки, в том числе в области обратной генетики. Если раньше при создании вакцин ученые шли по нисходящей линии, то есть от целого микроорганизма к его составляющим, то сейчас предлагается идти от генома к его продуктам. Такой подход основан на том, что большинство защитных антигенов — белковые молекулы. Обладая полными знаниями обо всех белковых компонентах любого возбудителя заболевания, легко определить, какие из них годятся для включения в состав вакцинного препарата. Проще всего это объяснить на вакцине от коронавируса, которую параллельно разрабатывают в МГУ.За основу взят вирус табачной мозаики. В природе он напоминает палочку, а вот для вакцины его превращают в сферическую частицу размером 500-600 нанометров. Такие частицы абсолютно безопасны (ведь у растений и людей нет общих болезней), при этом они иммуногенны и обладают уникальными адсорбирующими свойствами, то есть, на них буквально можно подсаживать любые белки. В нашем случае это 2 спайковых белка "S", которые образуют ту самую "корону" коронавирусов.Первый идентичен тому, что использует для проникновения в клетки SARS-Cov-2, второй – общий для всех его собратьев. Таким образом ученые надеются создать универсальную вакцину. В будущем она сумеет защитить нас от любых коронавирусов, которые живут в организмах летучих мышей и когда-нибудь могут преодолеть межвидовой барьер.Впрочем, это лишь научный проект. В "Векторе" вакцины пока тестируют на хорьках и низших приматах. Первые результаты по безопасности и эффективности всех прототипов планируют получить в апреле.А вот как может выглядеть протокол дальнейших испытаний — уже на людях. Сначала вакцину дают группе из нескольких десятков здоровых добровольцев. Если нет сомнений в безопасности, спустя 3 месяца можно перейти ко второй фазе тестов. Для этого потребуются уже сотни человек, желательно в эпицентре вспышки. Когда становится понятно, что прививка позволяет хорошо противостоять болезни, то же самое следует повторить с тысячами испытуемых в тех же условиях. Все это займет еще как минимум 12 месяцев. Процесс длительный, а рынок требует вакцину прямо сейчас.Видимо, поэтому в Соединенных Штатах решили сразу приступить к тестам на людях. Американская вакцина называется "mRNA-1273". Первым добровольцем стала ветеран космического предприятия Дженнифер Халлер. Женщина сообщила, что место укола совсем не болит. Ощущения даже лучше, чем после прививки от гриппа."Мы все чувствуем себя такими беспомощными, пытаемся понять, что можно предпринять, чтобы помочь людям сейчас. И когда я узнала о возможности принять участие в этом исследовании, я заполнила заявку и мечтала, что ее одобрят", — рассказала Халлер.Однако специалисты отмечают, что в таком деле спешка абсолютно неуместна. Это касается вообще всех этапов внедрения вакцины. Последствия могут быть трагическими. Хрестоматийный пример — вакцина Джонаса Солка. В середине XX века американское здравоохранение настолько нуждалось в прививке от полиомиелита, что производители начали изготавливать ее еще до получения лицензии. Из-за сложной технологии в первых партиях вакцин вирус оказался убитым не полностью. В результате 200 детей заболели паралитическим полиомиелитом, более 10 скончались.В случае с SARS-CoV-2 все еще сложнее. Более ранние исследования показали, что инфекционный процесс, вызванный коронавирусами, может сопровождаться развитием, так называемого феномена антителозависимого усиления.Когда вакцина будет полностью готова, судить трудно. Регламентный срок испытаний – 1,5 года. Не исключено, кстати, что за это время патоген может вообще исчезнуть. Но эксперты убеждены: при любом развитии событий исследования останавливать нельзя. Ведь теперь очевидной стала пугающая тенденция — раз в 8-10 лет смертельные для человека коронавирусы возвращаются.