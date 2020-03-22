Полиция Ставрополья проверяет действия профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета Ирины Санниковой, которая также является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням краевого Минздрава. С 6 по 9 марта женщина выезжала в Испанию и находилась в Мадриде, а по возвращении не стала самоизолироваться.

Полиция Ставрополья проверяет действия профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета Ирины Санниковой, которая также является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням краевого Минздрава. С 6 по 9 марта женщина выезжала в Испанию и находилась в Мадриде, а по возвращении не стала самоизолироваться.Скрыв факт выезда за границу от руководства университета и Минздрава Ставрополья, Санникова вышла на работу, не выдержав 14-дневный карантин. Спустя неделю ее госпитализировали в краевую инфекционную больницу с подозрением на новый коронавирус COVID-19. Позже коронавирусную инфекцию у нее подтвердил экспресс-тест, пишет "Российская газета". Имя и фамилию врача уточняют другие СМИ.По данным правоохранителей, с 10 по 17 марта Ирина Санникова контактировала с 11 работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, а также с группой иностранных студентов из 13 человек. Предварительно, 11 человек из них могли заразиться от врача коронавирусом COVID-19, их анализы изучают в лаборатории "Вектор" в Новосибирске.Сама врач, как сообщил ранее в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь, а власти ждут подтверждения или неподтверждения ее диагноза от новосибирской лаборатории.Как сказано в рапорте, поданном замначальника отдела УЭБ и ПК ставропольского главка МВД России начальнику ставропольской полиции Александру Олдаку, в действиях женщины-инфекциониста просматриваются признаки сразу двух уголовных преступлений — халатности и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.В полиции ситуацию пока не прокомментировали, но известно, что на Ставрополье уже заводились административные или уголовные дела за нарушение режима самоизоляции.Ситуацию с Санниковой прокомментировал врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Никаких уголовных дел не надо, считает он, отмечая: "Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся".По мнению Онищенко, у Санниковой притупилась бдительность, так как она долго работает инфекционистом и ей кажется, что ее не берет ни одна зараза."Не врачам этого не понять. Она должна будет быть наказана, и ее накажут", — заявил Онищенко сайту "360".Сама Ирина Санникова на просьбу прокомментировать обвинения в свой адрес заявила изданию "Подъем", что "виновата". На вопрос о ее состоянии она сообщила: "Мне плохо".