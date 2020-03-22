Статистика показывает, что смертоносный коронавирус убивает избирательно. В зоне риска находятся люди, страдающие от хронических заболеваний и представители старшего поколения. При этом инфекция очень редко поражает детей.

Статистика показывает, что смертоносный коронавирус убивает избирательно. В зоне риска находятся люди, страдающие от хронических заболеваний и представители старшего поколения. При этом инфекция очень редко поражает детей.В Италии произошла одна из самых крупных вспышек эпидемии. Местным врачам удалось выяснить, какие сопутствующие заболевания могут повысить риск смерти от коронавируса COVID-2019.Медики утверждают, что наибольшую опасность представляют нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. При заражении вирусом они повышают риск летального исхода на 10,5%. Не менее опасной инфекция оказалась для диабетиков: вероятность смерти среди них вырастает на 7,3%.В группе риска также оказались люди, страдающих от заболеваний дыхательных органов и высокого давления. Для них угроза смерти возрастает на 6,5% и 6% соответственно. В списке оказались и больные раком. Онкология может повысить вероятность смерти на 5,6%.Напомним. что по последним данным коронавирусом COVID-2019 заразились более 310 тысяч человек по всему миру. Свыше 13 тысяч людей погибли, порядка 95 тысяч человек выздоровели. Специалисты утверждают, что смертность коронавирусной инфекции намного выше гриппа.18 Мар 2020 в 5:16 PDT