Первый смертельный исход заражения коронавирусом зафиксирован в Боснии и Герцеговине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководство клиники. По последним данным, всего в стране зафиксировано 90 случаев заражения. Погибшая — пожилая женщина, которая поступила в больницу в четверг, 19 марта, в тяжелом состоянии.

Первый смертельный исход заражения коронавирусом зафиксирован в Боснии и Герцеговине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководство клиники. По последним данным, всего в стране зафиксировано 90 случаев заражения​​​. Погибшая — пожилая женщина, которая поступила в больницу в четверг, 19 марта, в тяжелом состоянии. Анализы дали положительный результат на новый коронавирус.В Боснии и Герцеговине введен режим чрезвычайной ситуации, сейчас решается вопрос необходимости введения комендантского часа и закрытия границ.Сегодня ряд стран также объявили о смертельных случаях от COVID-19: Финляндия, Литва, Израиль, ОАЭ, Сингапур, Парагвай, Маврикий, Конго.По последним данным портала Worldmeters, количество заразившихся по всему миру превышает 290 тысяч человек, скончались почти 12 тысяч заболевших.