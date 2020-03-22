Президент России Владимир Путин своим указом присвоил министру иностранных дел России Сергею Лаврову звание Героя Труда.

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил министру иностранных дел России Сергею Лаврову звание Героя Труда. Высокое звание, отмечено в указе, Лавров заслужил особыми трудовыми заслугами перед государством и народом.Также звание Героя Труда Российской Федерации получил генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "СГМ-Мост" Александр Островский. Наградой отмечен вклад Островского в сооружение Крымского моста.Министр Лавров получил награду в день рождения. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил его с 70-летием. Медведев напомнил о заслугах Лаврова в укреплении авторитета России и способность твердо и аргументированно отстаивать свою позицию."Талантливый и яркий дипломат, человек принципиальный и эрудированный, Вы умеете брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях", — заявил Медведев.