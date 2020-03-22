Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом COVID-2019. Об этом он написал в социальных сетях. Исполнитель сообщил, что неожиданно почувствовал недомогания и ..

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом COVID-2019. Об этом он написал в социальных сетях.Исполнитель сообщил, что неожиданно почувствовал недомогания и сдал анализы. Результаты оказались положительными. Теперь Доминго и вся его семья соблюдают режим изоляции. Стоит отметить, что 79-летний певец находится в группе смертельного риска: среди представителей старшего поколения наблюдается самая высокая смертность.18 Мар 2020 в 5:16 PDT