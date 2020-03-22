Два манчестерских клуба английской премьер-лиги объединили усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сити и Юнайтед перечислили 50 тысяч фунтов стерлингов в благотворительный продовольственный фонд.

Два манчестерских клуба английской премьер-лиги объединили усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Сити" и "Юнайтед" перечислили 50 тысяч фунтов стерлингов в благотворительный продовольственный фонд.Клубы выступили с совместным заявлением. "Мы гордимся тем, что делают наши болельщики в оказании помощи местным продовольственным фондам. Коронавирус повлиял на эти благотворительные учреждения. Во время вызова обществу, мы объединяемся с нашими болельщиками, чтобы помочь наиболее уязвимым людям".Чемпионат Англии прерван до 30 апреля. Не исключено, что остаток первенства команды проведут без зрителей.