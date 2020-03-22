Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждения США об энергетическом оружии России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Москва не исключает, что Вашингтон продолжит "гарцевать на этих тезисах" и в дальнейшем, добавил Рябков."Американцы неприкрыто стремятся "подложить мину" под "Северный поток-2"", – считает Рябков.Он также добавил, что, ссылаясь на некоего внешнего врага, США подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Причем как в энергетической сфере, так и в области военно-технического сотрудничества.Ранее США обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере, назвав Москву "враждебным игроком", однако воздержались от комментариев относительно возможности введения новых санкций.