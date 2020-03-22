Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в субботу обменялись мнениями по ряду вопросов экономики и здравоохранения.

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в субботу обменялись мнениями по ряду вопросов экономики и здравоохранения. В телефонном разговоре главы правительств констатировали, что достигнуто принципиальное согласие стран по поставкам нефти. Белорусские НПЗ получат сырье из России в полном объеме и на согласованных условиях, пишет "Интерфакс".Мишустин и Румас оперативно согласовали действия, которые позволят соблюдать график постройки Белорусской АЭС. Станция сооружается по российскому проекту.Сергей Румас поблагодарил правительство РФ за разрешение гражданам Белоруссии вернуться домой транзитом через российские аэропорты в условиях распространения коронавируса COVID-19.Также премьеры обсудили вопросы торговли между странами и интеграции в рамках в Союзного государства и Евразийского экономического союза.