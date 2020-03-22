Премьер Михаил Мишустин поручил следить за тем, чтобы в России не возникало дефицита бензина. Выступая на совещании по экономическим вопросам в субботу, 21 марта, он призвал смотреть, как складывается ситуация с обеспечением топливом людей и предприятий.

Премьер Михаил Мишустин поручил следить за тем, чтобы в России не возникало дефицита бензина. Выступая на совещании по экономическим вопросам в субботу, 21 марта, он призвал смотреть, как складывается ситуация с обеспечением топливом людей и предприятий.Мишустин напомнил, что с прошлого года в стране действует демпфирующий механизм, направленный на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо. В нынешней ситуации он должен компенсировать снижение поступлений в федеральный бюджет из-за падения мировых цен на нефть. По словам премьера, в прошлом году бюджетные компенсации составили около 500 миллиардов рублей. Их получили нефтеперерабатывающие заводы.Минэнерго круглосуточно обеспечивает мониторинг поставок нефтепродуктов на рынок и контроль за ценами, отметил Мишустин.Премьер заверил, что российская нефтяная отрасль готова к нынешней волатильности на рынках, она является одной из наиболее конкурентоспособных в мире. "Добыча сохраняется, компании работают в полном объеме, и на данный момент Россия продолжает размещать свою продукцию на ключевых рынках", — приводит слова Мишустина "Интерфакс".Глава правительства также обратил внимание на реакцию рынка, которая свидетельствует о том, что негативный эффект влияния коронавируса на экономику является "основным триггером" падения котировок нефти. "Это значит, что мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической обстановки в мире, так, как это происходит в Китае", — указал Мишустин.Со своей стороны, министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство будет отслеживать ситуацию в регионах, на территории которых находятся нефтеперерабатывающие заводы, и при необходимости поддерживать их, пишет ТАСС.Ранее правительство РФ разработало план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития отечественной экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом.