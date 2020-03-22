Установлено, что злоумышленник предоставил в банк поддельные справки о доходах...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от представителя одного из столичных банков, расположенного в центре г. Москвы. Мужчина сообщил, что в организацию с целью получения кредита в размере 1 миллиона 877 тысяч рублей обратился гражданин. Представленные им документы вызвали сомнения у сотрудников банка в их подлинности, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Воронцовской улице задержали подозреваемого – 23-летнего приезжего мужчину.Установлено, что злоумышленник предоставил в банк поддельные справки о доходах.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60