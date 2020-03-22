Нападающий французского Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии по футболу Неймар в предстоящее трснаферное окно может вновь стать игроком Барселоны. 28-летний бразилец скучает по своему прежнему клубу.

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар в предстоящее трснаферное окно может вновь стать игроком "Барселоны". 28-летний бразилец скучает по своему прежнему клубу.Ради своего возвращения в клуб из столицы Каталонии Неймар уже встретился с представителями "Барсы" и дал понять, что хочет вернуться, сообщает Спортбокс.Ru. Ради этого форвард готов предпринять все меры для того, чтобы покинуть "ПСЖ".Переход может состояться летом после того, как у игрока и парижан истечет защищенный период контракта. После этого бразилец имеет право разорвать соглашение в одностороннем порядке. Правда в таком случае Спортивный арбитражный суд может присудить "ПСЖ" компенсацию в размере 180 миллионов евро.Напомним, что Неймар выступает в "Париже" с 2017 года, куда он перебрался как раз из "Барселоны". В нынешнем сезоне он сыграл за парижан 13 матчей чемпионата Франции, забив шесть голов.На данный момент Лига 1 прервана из-за распространения коронавируса. Парижане после 27 туров является лидерами турнира, имея отрыв от идущего вторым "Марселя" на 12 очков.