Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса. Она должна помочь православным в борьбе с пандемией.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса. Она должна помочь православным в борьбе с пандемией.Весь мир сейчас молится о том, чтобы пандемия коронавируса сошла на нет. В мечетях и храмах стало гораздо больше прихожан. А недавно появилась хорошая новость для православных. В РПЦ теперь есть специальная молитва. Она должна помочь верующим справиться с недугом.В молитве православные обращаются к Богу, чтобы тот оградил их от "губительного поветрия", которое сейчас движется; чтобы Господь пощадил "смиренных и недостойных рабов". Особое внимание в тексте уделено милосердии Бога, на которую должны уповать верующие. Заканчивается молитва восхвалением Господа.Стоит отметить, что в тексте ни разу не упоминается слово "коронавирус", что, возможно, делает это обращение к Богу универсальным.Напомним, Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовала верующим прекратить целовать иконы во время пандемии. Ведь инфекция передается через поверхности.21 Мар 2020 в 1:45 PDTНа данный момент в мире заразилось свыше 307 тысяч человек. Выздоровели – 92,3 тысячи, свыше 13 тысяч – умерли. В России COVID-19 обнаружили у 306 жителей страны. Оправились от вируса 16 человек, один – скончался.