Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил продажи спиртосодержащей продукции...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Даниловскому району задержали подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов, расположенных в 3-м Павелецком проезде, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22