Пожар в складском помещении на Перовском шоссе в Москве потушен. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Пожар в складском помещении на Перовском шоссе в Москве потушен.Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров, передает РИА Новости. Сведений о пострадавших нет.Вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном складском здании. Огонь распространялся быстро из-за того, что склад был сильно загружен. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.