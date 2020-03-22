Возгорание произошло в частном доме.

При пожаре в Собинке во Владимирской области погиб 44-летний мужчина.Возгорание произошло утром в субботу, 21 марта. Частный дом находился на улице Гоголя. Соседи позвонили в диспетчерскую службку около 10.00 и сообщили о сильном задымлении на крыше. На место происшествия прибыли спасатели.Они справались с огнем. При разборе завалов пожарные нашли тело мужчины. СК начал проверку. Сейчас рассматриваются две версии пожара - неосторожное обращение с огнем или неисправность отопительной печи.