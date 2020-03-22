Взрывы емкостей с топливом и маслом, а также – наличие в подвале примерно 40 тонн горючей жидкости существенно осложняют тушение пожара на алюминиевом заводе в Московской области. В настоящее время известно, что площадь возгорания увеличилась с 25 до 33 тысяч квадратных метров. Пожар локализован.

Мужчина снял на видео начальную стадию возгорания, разросшегося в мощный пожар, бушующий в здании, расположенном на территории алюминиевого завода в Дмитровском районе Подмосковья.Как утверждает пользователь, разместивший кадры в Сети, съемка велась внутри помещения, которое вскоре будет полностью охвачен огнем.По предварительным данным, в результате пожара, возникшего утром в субботу, 21 марта, никто не пострадал.На данный момент с возгоранием справиться не удалось. Тушение осложняют взрывы бочек с маслом и баллонов с горючей жидкостью, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя МЧС. Кроме того, в подвале здания находится 40 тонн нефтепродуктов.По последним данным, площадь горения увеличилась с 25 до 33 тысяч квадратных метров, огнем охвачена часть склада и административный комплекс. Пожар локализован.На ситуацию уже отреагировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как передает "Интерфакс", он направил на место ЧП своего заместителя по инвестициям, чтобы тот провел переговоры с владельцем и генеральным директором предприятия и рассмотрел возможность оказания помощи людям на заводе.При этом губернатор уточнил, что всего сгоревшем объекте работало около 200 – 230 человек.