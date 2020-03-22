Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь Италии, где только за последние сутки от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, скончались почти 800 человек. Об этом российский лидер сообщил председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь Италии, где только за последние сутки от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, скончались почти 800 человек. Об этом российский лидер сообщил председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре в субботу, 21 марта. Беседа состоялась по инициативе российской стороны.Путин и Конте обстоятельно обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, рассказали друг другу о мерах по противодействию распространению инфекции, которые принимаются в России и Италии. "Владимиром Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Итальянской Республике", — приводит "Интерфакс" выдержку из сообщения пресс-службы Кремля.Лидеры двух стран условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В рамках помощи Путин предложил поставить из РФ в Италию средства защиты, мобильных комплексы для аэрозольной дезинфекции больших пространств, медицинское и другое оборудование. Кроме того, рассматривается возможность направить в наиболее пострадавшие итальянские районы бригады российских специалистов. Все поставки планируется осуществлять по линии Минобороны России.Сообщается, что итальянский лидер выразил искреннюю благодарность за будущую помощь.Между тем в самой Италии поставлен антирекорд с момента начала эпидемии коронавируса — 739 умерших за минувшие сутки, сообщил глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли. "Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших "с коронавирусом" и умерших "от коронавируса", — приводит его слова ТАСС.На данный момент жертвами заболевания в Италии стали 4825 человек, зараженных 42 тысячи 681, что на 4871 больше, чем днем ранее. Более 6 тысяч человек вылечились о заболевания. Предыдущий антирекорд было поставлен в стране 20 марта.По информации издания Worldmeters, всего в мире зарегистрировано 297 тысяч 455 случаев заболевания, 12 тысяч 775 человек умерли.