Чиновники из Минэнерго США убеждают администрацию президента Трампа создать альянс с Саудовской Аравией, сообщает The Wall Street Journal. Такой альянс необходим для регулирования стоимости нефти и позволит избежать серьезных обвалов цен на сырье.

Чиновники из Минэнерго США убеждают администрацию президента Трампа создать альянс с Саудовской Аравией, сообщает The Wall Street Journal. Такой альянс необходим для "регулирования стоимости нефти" и позволит избежать серьезных обвалов цен на сырье. Помимо этого союз с США ослабит партнерские связи Саудовской Аравии с Россией. Однако может привести к выходу королевства из ОПЕК.Предположительно, в министерстве обсуждаются разные варианты нефтяного союза, один из них подразумевает использование национальных запасов нефти. Одна ни один вариант еще не одобрен ни руководством Минэнерго, ни Белым домом.В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Кремль не пошел на уступки ценовой войне за нефть. В результате Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу, снизить цены и предложить европейским покупателям большие объемы по скидке. Это обвалило нефтяные котировки на мировых рынках.