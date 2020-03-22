Телеканал Культура оперативно откликнулся на ситуацию, когда из-за карантина закрываются музеи и выставочные залы, и запустил проект Открытый музей. Зрителей ожидает серия экскурсионных телепрограмм. Экскурсии по интернет-вернисажу проведут знатоки искусства, в том числе директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак и директор миланской Пинакотеки Брера Джеймс Бредберн.

Телеканал "Культура" запустил проект "Открытый музей", говорится в сообщении пресс-службы. В то время как из-за карантина по всему миру закрываются музеи, картинные галереи, театры и библиотеки, телеканал оперативно откликнулся на ситуацию и подготовил для зрителей серию экскурсионных программ. Экскурсии по интернет-вернисажу проведут знатоки искусства, в том числе директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак и директор миланской Пинакотеки Брера Джеймс Бредберн.Первый фильм цикла – открытие выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" – смотрите в понедельник, 23 марта, в 20.05. Выставка охватывает пять веков истории европейского рисунка и познакомит зрителя с лучшими образцами разных национальных школ – итальянской, французской, немецкой, голландской, фламандской и русской. Помимо Дюрера и Матисса зрители увидят редко экспонируемые работы Веронезе, Рембрандта, Рубенса, Ватто, Ренуара, Врубеля, Кандинского и Пикассо. Телеэкскурсия интересна еще и тем, что зритель в отличие от посетителя музея сможет попасть в запасники и даже кабинет директора.Во вторник, 24 марта, в то же время премьера второго фильма уникального проекта."Я не вижу ваших глаз, но я чувствую ваше присутствие", — сказала Марина Лошак, обращаясь к зрителям накануне запуска проекта.Готовятся к эфиру программы, посвященные крупнейшим музеям России (Третьяковская галерея, Исторический музей) и Москвы (Мультимедиа-арт-музей). Включились в проект и зарубежные "звезды" музейного дела. Директор миланской Пинакотеки Брера Джеймс Бредберн проведет видеознакомство с этим музеем, расскажет о хранящихся в ней картинах и об их авторах – великих художниках прошлого. А также проведет видеоэкскурсию по находящейся в этом же здании национальной библиотеке Брайденса, которую так любил Умберто Эко.Тем, кто не сможет посмотреть эти фильмы в эфире телеканал "Культура", смогут найти их на сайте проекта.