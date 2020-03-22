Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной в матче четвертого тура турнира претендентов за право оспорить мировую шахматную корону. Турнир проходит в Екатеринбурге.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной в матче четвертого тура турнира претендентов за право оспорить мировую шахматную корону. Турнир проходит в Екатеринбурге.Непомнящий играл черными фигурами. Партия между ним и Каруаной завершилась после 55 хода. Эта ничья ознаменовала "день мира" на турнире — во всех предыдущих партиях дня победитель также выявлен не был.После этого результата россиянин набрал 2,5 балла и входит в число лидеров турнира. Столько же набрали китаец Ван Хао и француз Максим Вашье-Лаграв. Далее следуют Александр Грищук и тот же Каруана (у обоих — по два балла), голландец Аниш Гири, россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 1,5 балла у каждого).Претендент на матч за шахматную корону определится третьего апреля. Ее действующим держателем является норвежец Магнус Карлсен.