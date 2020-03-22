Народная артистка РФ Нина Русланова находится дома, коронавирусом не болеет, давление у нее нормальное. С учетом погоды, ситуации в стране и возраста чувствует себя хорошо. И вообще все нормально, если не считать вируса, который влез в жизнь каждого человека, заявила Олеся Рудакова и опровергла информацию СМИ о госпитализации мамы.

Народная артистка РФ Нина Русланова находится дома, коронавирусом не болеет, давление у нее нормальное. С учетом погоды, ситуации в стране и возраста чувствует себя хорошо. И вообще все нормально, если не считать вируса, который влез в жизнь каждого человека, заявила Олеся Рудакова и опровергла информацию СМИ о госпитализации мамы, передает РИА Новости.Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области на Украине, выросла в детском доме в тяжелое послевоенное время, имя и день рождения выбрала себе сама. В 1960 году окончила строительное училище, поработала штукатуром, а затем поступила в Харьковский театральный институт, но проучившись там два года, решила ехать в Москву — поступать в "Щуку", куда и была сразу принята. Полюбилась зрителям по фильмам "Собачье сердце", "Кин-дза-дза!", "Мой друг Иван Лапшин", "Афоня", "Хрусталев, машину!".