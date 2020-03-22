ЧП произошло 21 марта. Девушка лишилась целого состояния.

ЧП произошло 21 марта. Девушка лишилась целого состояния.Жертвой преступника стала студентка четвертого курса. Она сообщила правоохранителям о краже из ее квартиры. К счастью, девушка не было дома, когда в нем орудовал злоумышленник.Неизвестный украл антикварную мебель, посуду, люстру и холст, передает РИА "Новости". ЧП случилось на 5-ой улице Соколиной Горы.Примечательно, что общий материальный ущерб украденного у студентки, составил порядка 19 миллионов рублей. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.Напомним, ранее в феврале в столице задержали водителя такси, которого подозревают в краже крупной суммы с карты клиента. Похитил деньги злоумышленник в разных банкоматах. Ущерб составил более 490 тысяч рублей.