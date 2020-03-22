В Баренцевом море во время организованных погружений дайверов в субботу, 21 марта, пропал человек. Ведутся его поиски. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В Баренцевом море во время организованных погружений дайверов в субботу, 21 марта, пропал человек. Ведутся его поиски.Погружения проводились в районе губы Амбарная в Печенгском районе Мурманской области. Без вести пропал мужчина 1974 года рождения.По этому факту возбуждено уголовное дело. Следователи установят все обстоятельства и причины случившегося, пишет "Интерфакс".