В Юрьев-Польском, Киржачском и Камешковском районах госавтоинспекторы совместно с общественниками провели акцию «Безопасный переход».

В рамках пропагандистской кампании «Безопасный переход» сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с представителями отряда добровольческого патруля полиции, входящего в состав муниципального штаба «Творить добро – благое дело», организовано проведение профилактических мероприятий рядом с пешеходными переходами.В ходе проведения рейдов водителям и пешеходам вручали памятки по безопасному переходу проезжей части дороги и обучению безопасному поведению детей при переходе дороги. Особое внимание было уделено применению светоотражающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток.Юные пешеходы активно поддерживали разговор с полицейскими, обещали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при переходе проезжей части.В акции совместно с сотрудниками ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району приняли активное участие представители добровольной народной дружины района, Общественного совета при ОМВД, а также учащиеся 6 класса средней общеобразовательной школы № 3 города Киржача. В целях предупреждения аварийных ситуаций на дорогах с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции и добровольные помощники вышли на один из самых оживленных перекрестков города, вблизи сразу двух общеобразовательных школ и обратились к участникам дорожного движения. Школьники и общественники вручали жителям города памятки о правилах движения пешеходов и водителей и обращались с просьбой обязательно их соблюдать, а также научить этому своих родных и друзей.На другом пешеходном переходе, который является очагом аварийности, инспекторы отделения ДПС совместно с дружинниками вручали детям и подросткам, спешащим из школы домой, световозвращающие брелоки.В рамках пропагандистской кампании "Безопасный переход" сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району вместе со своими юными помощниками - ребятами из отрядов ЮИД и воспитанниками детского сада "Елочка" - напоминали пешеходам, как правильно переходить проезжую часть. Взрослые, переходя дорогу по правилам и соблюдая ПДД, подают хороший пример подрастающему поколению. Водителей просили быть внимательными за рулем, подчеркивали, что особенно бдительными им следует быть при движении возле школ и детских садов, в местах, где дети идут в учебные организации. Юные помощники полицейских вручали всем участникам дорожного движения памятки с простыми правилами, которые помогут избежать происшествий на дороге.