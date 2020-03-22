22.03.2020

2020-03-22 14:10:03

В посёлке Мстёра Вязниковского района предотвращено воровство электроэнергии

Специалистами « Владимирэнерго» был выявлен факт крупного воровства электроэнергии в посёлке Мстёра Вязниковского района.В отношении юридического лица был составлен акт о повреждении пломбы госповерки на приборе учета и безучетного потребления электроэнергии.Сумма ущерба составила 2млн. 800 тыс. рублей.За хищение электроэнергии нарушитель, как заявляют энергетики, не только компенсирует ущерб, но и привлекается к административной ответственности с выплатой штрафа.