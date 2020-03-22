Ученые из университета Мэриленда при разработке мер по сдерживанию коронавируса рекомендуют учитывать прогнозы погоды. Исследователи обратили внимание, что самые крупные эпидемии COVID-19 охватили страны, расположенные в одной достаточно узкой широтной зоне северного полушария, которая ограничена 30-й и 50-й параллелями. Сюда попадают и Италия, и Испания, и Иран, и США, и Южная Корея, где в общей сложности зафиксировано уже больше 70 тысяч случаев инфицирования, и, конечно же, Китай.

Ученые из университета Мэриленда при разработке мер по сдерживанию коронавируса рекомендуют учитывать прогнозы погоды. Исследователи обратили внимание, что самые крупные эпидемии COVID-19 охватили страны, расположенные в одной достаточно узкой широтной зоне северного полушария, которая ограничена 30-й и 50-й параллелями. Сюда попадают и Италия, и Испания, и Иран, и США, и Южная Корея, где в общей сложности зафиксировано уже больше 70 тысяч случаев инфицирования, и, конечно же, Китай.На этом основании был сделан вывод, что вирусу комфортнее всего распространяться в определенных климатических условиях. Это температура от +5 до +11 градусов и влажность от 47 до 79 процентов.Ученые из Поднебесной, кстати, придерживаются такого же мнения. Наиболее комфортной для патогена они называют температуру +8,7. Если же на улице существенно теплее, возбудитель болезни, по их версии, начинает гибнуть.Италию и Израиль объединяет не только расположение в излюбленной коронавирусом широтной зоне. Обе страны необычайно популярны среди туристов. Но какая разная эпидемиологическая обстановка. На Апеннинах число инфицированных в пятницу перевалило за 35 тысяч, в то же время в Израиле не набиралось и 500 заболевших.Что касается погоды, на севере Италии, откуда вирус начал распространяться на другие провинции, весь февраль и всю первую декаду марта средняя температура держалась в диапазоне +6...+9. А в Тель-Авиве с начала зимы было по меньшей мере в два-три раза теплее.В Южной Корее COVID-19 взяли под контроль. Еще в начале марта новых случаев коронавирусной инфекции в этой стране ежедневно фиксировалось по несколько сотен, теперь счет идет на десятки. И вот совпадение: как раз в начале недели в Южную Корею начали поступать воздушные массы из субтропиков. Днем воздух в Сеуле прогревается до +15.Исходя из этой логики в России тоже вскоре могут создаться условия для снижения темпов заболеваемости. Например, в апреле на большей части России температурный режим, как и в предыдущие месяцы, будет теплее обычного. На юге, в центре и на северо-западе столбики термометров поднимутся выше благоприятных для распространения коронавируса значений. В зоне риска останутся Северо-Восток Европейской России, Урал, Южная Сибирь, центральные районы Дальнего Востока.Но помимо температурного фактора есть еще один, и он работает во всех климатических зонах. Сейчас в северном полушарии начинается астрономическая весна. И уже к маю поток солнечного излучения вырастет почти вдвое. То есть ультрафиолет, поступающий в атмосферу, станет более эффективно обеззараживать воздух."Это так называемые сезонные системные факторы. С одной стороны, абсолютно верно: ультрафиолетовое облучение его убивает. Как и вообще все на свете. Ему как примитивному организму от ультрафиолета защищаться сложно. Даже не организму, а примитивной молекулярной конструкции. Второй момент — весной как-то все оживает. Скажем так, разного рода биологические процессы гуморальные активизируются. Ну, и иммунитет повыше становится, и люди повеселее. Поэтому заражаемость еще падает", — прокомментировал специалист по молекулярной генетике, кандидат биологических наук Дмитрий Квон.Однако полагаться лишь на погоду в данной ситуации нельзя. Главное оружие против коронавируса — это изоляция больных и соблюдение правил личной гигиены.