В субботу в центре Москвы убрали временный памятник маршалу Жукову.

В субботу в центре Москвы убрали временный памятник маршалу Жукову. Как рассказал РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, постамент памятника требует срочной реставрации и не может выдержать вес даже временной статуи. По словам депутата, решение о судьбе нового памятника примут федеральные власти.В пятницу памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади заменили. Раньше у Жукова рука была вытянута вперед, а теперь одной рукой он отдает честь, а другой придерживает поводья коня. Как пояснили в Мосгорнаследии, оригинал конной статуи полководца отправлен на реставрацию перед празднованием 75-летия Победы.Памятник создали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев в 1995 году.