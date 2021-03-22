При указании телефонных номеров, пенсионерка ошиблась в одном из них на одну цифру...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали приезжего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки.В дежурную часть с заявлением о краже обратилась 74-летняя жительница района. Как сообщила потерпевшая, она обнаружила, что с ее банковской карты неизвестный списал денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Перовской улице. Им оказался 46-летний приезжей.Установлено, что потерпевшая при оформлении банковской карты привязала ее к трем номерам мобильных телефонов, которыми она пользовалась. При указании телефонных номеров, пенсионерка ошиблась в одном из них на одну цифру. В результате смс-уведомления стали приходить на номер телефона злоумышленника. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и похитить денежные средства. Он осуществлял онлайн-переводы небольшими суммами на банковские карты своих знакомых. Злоумышленник вводил их в заблуждение, говоря, что эти деньги ему переводят в качестве долга. Также установлено, что похищенным подозреваемый распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22