Департамент здравоохранения Владимирской области временно возглавил бывший заместитель Елены Утемовой.

Департамент здравоохранения Владимирской области временно возглавил бывший заместитель Елены Утемовой.Ранее Александр Жестков занимал должность заместителя директора департамента здравоохранения. В его полномочия входила координация отделов госзаказа и имущественных отношений, информационно-компьютерного обеспечения и материально-технического обеспечения.19 марта ушла в отставку Елена Утемова. Она сама написала заявление об уходе. "Ситуация с льготным лекарственным обеспечением уже выравнивается, я сделала всё возможное для урегулирования этой ситуации со своей стороны и не бросила департамент здравоохранения в достаточно сложное время", - отметила она.Еще в начале февраля на внеочередном заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания депутаты в сфере обеспечения льготников лекарственными препаратами.Губернатор Владимирской области переложил ответственность за проблемы с льготными лекарствами на своего заместителя. курирующему социальный блок вице-губернатору Сергею Шевченко.Затем началась служебная проверка