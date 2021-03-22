По словам депутата Госдумы Игоря Игошина, он сегодня направил запросы в Минтранс и губернатору.

Судьбу аварийного моста в Коврове рассмотрят в Минстрое. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Игошин в социальных сетях после встречи с жителями города воинской славы.- Понятно, что этот мост останавливать надолго нельзя. Он связывает две основные части города, очень важно добиться, чтобы в теплое время года прошли качественные ремонтно-восстановительные работы. По оценкам 260-300 млн рублей нужно, понятно, в бюджете Коврова этого нет. В то же самое время оставлять мост в таком состоянии просто недопустимо.По словам депутата Госдумы, он сегодня направил запросы в Минтранс и губернатору. «Вести» не раз о проблеме. Ей уже несколько десятков лет. Сейчас он в аварийном состоянии. Среди серьёзных нарушений - негерметичность швов и гидроизоляции проезжей части, непрочность парапетного ограждения, коррозия арматуры, многочисленные разрушения защитного слоя бетона пролётных строений и опор. При этом мост является важным звеном в системе городских сообщений. Он проходит над железной дорогой и разделяет город на две части.