52-летний житель Вязниковского района обвиняется в кража, совершенной с причинением значительного ущерба.

52-летний житель Вязниковского района обвиняется в кража, совершенной с причинением значительного ущерба.В феврале в полицию обратилась пожилая местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащих ей 41 000 рублей. Пенсионерка пояснила, что хранила деньги в постройке во дворе дома, спрятав их в стеклянную банку. Сотрудники полиции, опросив потерпевшую и её супруга, установили, что к краже может быть причастен их родственник.Мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории района. В содеянном он сознался, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Он пояснил, что помогал пенсионерам по хозяйству, когда случайно наткнулся на лежавшую в мешке в пристройке банку с деньгами. Обвиняемый забрал из неё часть суммы, решив, что родственники не обратят внимание на пропажу. В дальнейшем похищенные деньги он потратил на покупку телефона, продуктов и спиртного.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.