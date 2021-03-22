Общее количество погибших от коронавируса составило 978 человек.

Общее количество погибших от коронавируса составило 978 человек.Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.За то же время выздоровели 58 человек.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 343 случая заболевания.Из них выздоровели 26445 пациентов.Активно болеют коронавирусом во Владимирской области 1920 человек.