В период весеннего половодья на федеральных автодорогах во Владимирской области организован круглосуточный контроль за состоянием участков, наиболее подверженных подтоплениям.

В период весеннего половодья на федеральных автодорогах во Владимирской области организован круглосуточный контроль за состоянием участков, наиболее подверженных подтоплениям.ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и дорожно-эксплуатационные организации проводят комплекс противопаводковых мероприятий на М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо», сообщила пресс-служба ведомства..Дорожные службы приступили к расчистке от снега и льда подмостовых русел, входных и выходных водосборных сооружений и водопропускных труб. В местах возможного образования пучин освобождают обочины и откосы земляного полотна, очищаются барьерные ограждения, прокапываются воздушные воронки для отвода воды из основания дорожной одежды.На особом контроле находятся 11 мостов и 22 участка дорог, общей протяженностью 8,14 километра. Специалисты на месте отслеживают уровень воды в реках и водоемах. Ежедневно анализируются данные Гидрометцентра о паводковой обстановке.Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформированы 8 мобильных аварийных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы 58 специалистов и 34 единицы техники. Заготовлено порядка 2 тысяч кубометров инертных материалов.Для эффективной организации работ по обеспечению бесперебойного проезда по федеральным автодорогам созданы специальные комиссии, а также налажено оперативное взаимодействие с МЧС и ГИБДД.Напоним, общая протяженность федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области составляет 459 километров.