Участники состязаний – воспитанники детских домов и школ-интернатов. Подрастающим спортсменам 12-17 лет. В битве за кубок участвовали 6 команд. 5 из них представляли 33 регион, это коллективы

Участники состязаний – воспитанники детских домов и школ-интернатов. Подрастающим спортсменам 12-17 лет. В битве за кубок участвовали 6 команд. 5 из них представляли 33 регион, это коллективы из Ковровской , ЛухтОновской, Муромской, Гусевской и Вязниковской школ-интернатов. Присоединились к ним и ребята из Рязани. Антон Стременовский, директор турнира «Игра твоей мечты»: Мы хотим в первую очередь