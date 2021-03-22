В ночь на 22 марта владимирские СМИ получили письмо с документом, в котором указано решение фракции КПРФ об освобождении от своих обязанностей руководителя Максима Шевченко. Отметим, что на

В ночь на 22 марта владимирские СМИ получили письмо с документом, в котором указано решение фракции КПРФ об освобождении от своих обязанностей руководителя Максима Шевченко. Отметим, что на документе отсутствует подпись Антона Сидорко – заместителя Шевченко, а также стоит дата – 25 марта 2021 года. Официальных заявления от фракции пока не было. Напомним, ранее Максим