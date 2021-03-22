Сегодня снег и лед с общественных пространств убирают 11 единиц техники и 72 рабочих.

Сегодня снег и лед с общественных пространств убирают 11 единиц техники и 72 рабочих.Рабочие и техника муниципального предприятия МКУ «Благоустройство» продолжают чистить общественные пространства города от снег и наледи, в том числе и в выходные дни. В субботу к этой работе было привлечено 38 рабочих и 5 единиц техники, в воскресенье - 35 рабочих и 5 единиц техники.Ведется ежедневная обработка противогололедными материалами закрепленных за предприятием лестниц, парков, скверов и других общественных пространствах, в т.ч. в отдаленных микрорайонах города. Убранный снег и сколы льда - ежедневно более 200 кубометров - вывозятся на места временного складирования.Через интернет-портал «» можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть оперативный отчет о ее решении. На утро 22 марта из 9096 заявок жителей 9049 обращений выполнено. 47 заявок находятся в работе.Владимирцы могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.